Москва, , 19:13 — REGNUM Уже в ближайшие месяцы в Москве снизится заболеваемость коронавирусной инфекцией, а к маю город может вернуться к прежней жизни. Об этом 14 января в эфире телеканала «Россия 24» заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По его словам, снижение заболеваемости может произойти в конце января, в феврале.

«Но чтобы как-то совсем уверенно себя чувствовать, я думаю, это май месяц. И будет во многом зависеть от того, конечно, как активно будут граждане прививаться», — сказал мэр.

Собянин уверен, что в феврале и марте объёмы выпуска вакцины станут промышленными, она будет присутствовать в достаточном количестве.