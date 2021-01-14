Москва, , 19:12 — REGNUM Вопрос о продлении или возможном ослаблении ограничений в Москве в связи с эпидемией COVID-19 будет рассматриваться на следующей неделе. Об этом сообщил 14 января мэр столицы Сергей Собянин.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Он напомнил, что с 18 января в Москве уже решено вернуть школьников к очной форме обучения, и на данный шаг власти пошли «с пониманием определённых рисков».

«По всем остальным — дождёмся следующей недели и там уже с открытыми глазами примем решения: либо ослабим ряд ограничений, либо продлим их», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24»

Мэр пояснил, что решение будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с коронавирусом, так как сейчас много людей возвращается из отпусков, в том числе из-за границы.

«Люди возвращаются на работу. Пока сложно понять, как ситуация будет развиваться. Очень надеемся, что она стабилизируется и роста заболевших не будет», — сказал он.

Напомним, ранее сегодня Сергей Собянин заявил, что при ответственном подходе граждан к вакцинации Москва сможет вернуться к привычной жизни уже к концу весны 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин о вакцинации: Москва может вернуться к привычной жизни уже в мае