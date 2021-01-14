Ижевск, , 18:48 — REGNUM В Удмуртии в ближайшие двое суток — 15 и 16 января — ожидается повышение температуры воздуха, а также сильный снегопад. На дорогах республики — снежный накат и гололедица, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона со ссылкой на Гидрометцентр.

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В неблагоприятных условиях водителям необходимо соблюдать на дорогах ряд важных правил: не нарушать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим с учетом состояния дороги, избегать опасных маневров. Особенную осторожность нужно проявлять в темное время суток, в местах возможного внезапного появления людей на дороге, при проезде нерегулируемых пешеходных переходов.

«В условиях снегопада и гололедицы, водители при совершении обгона теряют управление, в результате чего происходят дорожно-транспортные происшествия с тяжкими последствиями», — предупреждают автомобилистов.

Как сообщили ИА REGNUM в удмуртском Гидрометцентре, в ночь на 15 января температура воздуха в регионе составит — 11… — 16 °C, в дневные часы столбики термометров будут находиться на отметках — 7… — 12 °C. Юго-восточный ветер сменится южным. Ночью местами ожидается сильный снег.