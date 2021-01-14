Москва, , 18:44 — REGNUM Улучшение эпидемической ситуации по коронавирусу в Москве прогнозируется уже в текущем месяце. Об этом 14 января заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«По моим ощущениям, в январе должен начаться какой-то спад — если не сейчас, то через две-три недели. До конца января мы всё равно должны увидеть какую-то позитивную динамику», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Согласно последним данным оперативного штаба, в Москве выявлено уже более 877 тысяч случаев заражения коронавирусом, в том числе 5893 случая — за последние сутки. Скончался по меньшей мере 12 241 пациент с COVID-19, более 722 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.