Загреб, , 20:51 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6847 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 980 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 45 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 14 января.

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К аппаратам ИВЛ подключены 176 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5210.

В Хорватии 223 097 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.