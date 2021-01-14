Вашингтон, , 18:39 — REGNUM О кончине Харольда Борнстайна, бывшего личного врача (в 1980—2017 гг.) американского президента Дональда Трампа, пишет 14 января The New York Times.

Издание ссылается на неназванный источник. Ни о причинах, ни о месте смерти Борнстайна источник не сообщил. Известно только, что врач скончался в возрасте 73 лет.

Напомним, Борнстайн в период избирательной кампании в США 2016 года, итогом которой стала победа Трампа на выборах, публично сообщил, что у кандидата в президенты «нет никаких значимых проблем со здоровьем».

Затем, спустя два года, врач заявил, что эта формулировка принадлежала самому Трампу. Кроме того, он раскрыл прессе некоторые сведения о рецептах, выписываемых президенту. На этом личные отношения Трампа с Борнстайном закончились.

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