Анкара, , 18:39 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил 14 января в своём официальном Telegram-канале.

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«Я тоже сделал прививку», — написал турецкий президент.

Как уточняет Anadolu Ajansı, Эрдогану была введена первая доза препарата CoronaVac китайского производителя Sinovac. Прививка была сделана ему в городской больнице Анкары.

Напомним, накануне в Турции стартовал первый этап вакцинации от коронавируса. Первым прививку сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

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