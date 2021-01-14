Москва, , 18:36 — REGNUM В четверг, 14 января руководитель направления по работе с победителями проектов АНО «Россия — страна возможностей», директор Департамента кадровой политики и развития персонала Минэкономразвития РФ, руководитель клуба Лидеров России «Эльбрус», победительница первого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Татьяна Дьяконова приняла участие в экспертной дискуссии Гайдаровского форума «Кадровое агентство для госслужбы» и вместе с губернатором Курской области Романом Старовойтом объявила о запуске нового проекта клуба Лидеров России «Эльбрус» — «Обучающая экспедиция», реализуемого совместно с губернаторами регионов РФ.

В новом проекте команды губернаторов и победители конкурса «Лидеры России» будут обучаться современным методам решения задач с помощью методологии «Сервис-дизайн». В ходе проекта Лидеры России и команды губернаторов смогут применить эту методологию для решения конкретных кейсов регионов. Сервис-дизайн — это программа обучения по созданию проектов на основе анализа ожиданий пользователя. С помощью глубинных интервью с жителями того или иного региона участники сессии смогут смоделировать прототип решения конкретной проблемы: пройти путь от формирования потребности, выбора, принятия решений до получения результата.

«Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ноябре прошлого года объявил о том, что стартует реформа системы государственного управления. На фоне дефицита кадров — это обостряет вопрос удержания и поиска талантов на федеральном, региональном и личностном уровне. Мы в Клубе Лидеров России «Эльбрус» посмотрели на этот вопрос с другого ракурса. И в результате родился проект «Обучающая экспедиция». Если в целом посмотреть на общество, то существуют три главные силы мнений — государство, граждане и бизнес, которые обладают разными лингвистическими доменами и взглядами на ситуацию в регионе. Возник вопрос, как же научиться учитывать интересы друг друга в конструктивном диалоге? Международная практика в Нидерландах, Великобритании, Финляндии, Сингапуре, Тайвани и других странах показывает, что это возможно, — поделилась Татьяна Дьяконова, — Многие Лидеры России приходят на конкурс из бизнеса и, в дальнейшем, готовы привнести свой опыт в проектной деятельности на госслужбе, но не понимают, как устроена сама госслужба — это снижает их эффективность. Кроме того, мировые тренды говорят, что развитие территорий базируется на сообществах. Как государство может учитывать этот тренд? А граждане, со своей стороны, теряют веру в то, что они могут влиять на изменения в своем регионе, а мы могли бы вовлекать их в конструктивную деятельность. Методология «Сервис-дизайн» в ряде стран показала свою эффективность с точки зрения поиска решений на стыке интересов граждан, бизнеса и государства. Наш проект должен стать для них площадкой взаимообмена и конструктивного диалога».

По словам Татьяны Дьяконовой, проект «Обучающая экспедиция» создан для того, чтобы члены клуба «Эльбрус» смогли на практике познакомиться с принципами работы на госслужбе, а управленческая команда органов власти смогла сформировать кадровый актив на временной или постоянной основе. Кроме того, важными задачами проект ставит освоение методологии «Сервис-дизайна» как лучшей мировой практики проектирования решений и разработку модели вовлечения жителей в реализацию проектов на территории, применимую для решения различных задач.

В 2021 году запуск пилотов проекта «Обучающая экспедиция» планируется в четырех регионах страны. По предложенной губернатором теме команда будет решать конкретную задачу в регионе. По завершению пилотных проектов планируется составление «белой книги» кейсов, где каждый регион сможет разместить свой опыт решения конкретной задачи, который далее могут использовать другие регионы для решения подобных кейсов на своей территории.

«Включение в данный проект чрезвычайно важно для Курской области, так как сейчас перед нами стоит серьезная задача повысить качество жизни в регионе. Начать работу в рамках «Обучающей экспедиции» мы решили со сферы образования. Наша цель — создать модель вовлечения курян в реализацию проекта «Перспективный план развития общеобразовательных организаций». Непосредственное участие жителей региона в процессе поможет добиться в школах изменений, которые будут устраивать и власть, и общество», — рассказалгубернатор Курской области Роман Старовойт.

На протяжении последних лет государственные органы все чаще обращаются к привлечению квалифицированных управленцев, в том числе из бизнеса. Это связано как с общим дефицитом высококвалифицированных руководящих кадров, так и с изменением процессов управления внутри самих органов власти. Крайне актуальными становятся вопросы конкурентности государственных органов на рынке труда, формирования их HR-бренда, создания условий для привлечения и удержания персонала. Для решения этих вопросов используются различные инструменты — от организации управленческих конкурсов и реализации образовательных проектов воспроизводства управленческих кадров до обращения к кадровым агентствам.