Воронеж, , 18:03 — REGNUM Открыт приём заявок на участие в аукционе по продаже арт-объекта «Алёнушка», извещение о торгах размещено в каталоге на электронной площадке торгов 14 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Объект является предметом пространственно-изобразительного искусства под наименованием «Арт-объект «Аленушка». Объект расположен по адресу: г. Воронеж, ул. Кулибина, д.15В, оф.2. Материал изготовления Объекта: Металл. Дата изготовления Объекта: 28.09.2020 г. », — говорится в извещении.

Начальная цена арт-объекта, как и анонсировалось ранее, составляет 1 млн рублей. Для участия в торгах необходимо иметь электронную подпись.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуру «Алёнушки» как легендарной основательницы села Новая Алёновка, на месте которого был основан Нововоронеж, установили 18 декабря, но уже 21 декабря демонтировали из-за гневной реакции жителей, который сочли «Алёнушку» «страшной». Однако за время, которое арт-объект простоял, он успел стать мемом и получил общероссийскую известность. Новую фигуру в классическом стиле городу пообещали установить в июне. Сам арт-объект, на который после демонтажа поступили десятки заявок из разных городов, решили продать.

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