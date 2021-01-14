Кострома, 14 января 2021, 18:00 — REGNUM У троих костромских врачей, сделавших прививки вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, обнаружили коронавирус. Об этом со ссылкой на оперативный штаб региона сообщает ГТРК «Кострома».
Двое медиков получили заражение после первого укола двухкомпонентной вакцины, ещё один — после получения обеих доз. Как пояснила заместитель губернатора Костромской области по социальным вопросам Ольга Ерёмина, организм врачей не успел выработать антитела после прививки. В настоящее время все работники системы здравоохранения победили болезнь и вернулись к рабочим обязанностям.
Напомним, что в Костромской области началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививки сделаны 930 жителям региона, в том числе врачам из зон риска заражения, учителям и работникам социальной сферы. На вакцинацию записались 1200 костромичей, списки желающих переданы в медицинские организации. Как уточняет областная администрация, в первую очередь дозы «Спутника V» будут выделяться медицинским и социальным работникам, затем пожилым людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями, работникам, по долгу службы контактирующими с людьми — продавцам, водителям и кондукторам, работникам сферы общепита.
Запись добровольцев на прививки по телефону 8−800−450−03−03 продолжается. В общей сложности до конца февраля в регион поступит 28 тысяч доз вакцины, более 50% доз препарата израсходуют на население.
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