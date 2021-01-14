Челябинск, , 17:52 — REGNUM В Челябинской области пожилых граждан начали прививать от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Вакцина от коронавируса Е. Самарин. Mos.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Среди них и те, кто имеет хронические заболевания. Также от COVID-19 прививаются и медики в возрасте 65+. Одна из них — Ирина Исланова, которая работает неврологом в Магнитогорске. Первую прививку ей сделали 10 декабря, а вторую — 31 декабря. Привиться женщина решила по причине своего возраста, хронических заболеваний и активной работы с людьми.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ранее поручил подчинённым начать массовую вакцинацию населения от коронавируса.