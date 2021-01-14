Рязань, , 17:51 — REGNUM Секретные документы, связанные со взрывом в 1991 году в городе Сасово Рязанской области, обнародовали в Центральном разведывательном управлении (США). Происшествие рассматривают не только как случайный подрыв боеприпаса времён войны, но и связывают с НЛО.

Архивные бумаги опубликовал на своём сайте американец Джон Гринвальд-младший. Он пытался раскрыть информацию о загадочных НЛО 25 лет, подал в ЦРУ почти 10 тысяч запросов. Среди материалов рассекречен случай в рязанском Сасово, где 29 лет назад произошёл загадочный взрыв.

«Взрывная волна выбила в домах двери и стёкла, сорвала крыши и вызвала прорыв канализационных труб. Помимо версии взрыва боеприпаса времен войны была и другая, мистического характера. Якобы жители места видели огромную огненную сферу. Истинная причина катастрофы так и не была выяснена», — сообщает детали «Пятый канал».

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года в Скопинском районе Рязанской области произошла серия взрывов на военных складах. В результате ЧС погиб один человек, 65 признаны пострадавшими. Из федерального бюджета на выплаты направят 219 млн рублей.

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