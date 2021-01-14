Калуга, , 17:56 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 158 человек за последние сутки, сообщает 14 января корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне, 13 января, в регионе было зарегистрировано 156 подтверждённых случаев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 23 тыс. 326 человек, 1865 человек находятся на лечении, 21 тыс. 267 человек выздоровел, 194 человека умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (333), в Обнинске (160), Боровском (120) и Кировском (112) районах.

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