Вашингтон, , 17:47 — REGNUM В США зафиксирован новый рекорд по суточному количеству смертей от COVID-19 и его последствий, сообщает 14 января издание The Hill.

По утверждению издания, суточный максимум смертей был обновлен 12 января, когда в стране умерли 4327 пациентов с диагнозом COVID-19.

Как отмечает The Hill, властям штатов и федеральному правительству не удается переломить эпидемиологическую ситуацию.

«Мы перешли от очень высокого уровня смертности и заражений к ещё более высокому. И все те показатели, которые мы видим за последние полторы недели после праздничных каникул, являются рекордными. Мы находимся в очень трудной ситуации, которая только ухудшается», — цитирует издание слова директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в США было выявлено около 233 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.