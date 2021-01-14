Москва, , 20:21 — REGNUM Смерть 23 человек после прививки вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech в Норвегии вызвала реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 14 января в социальной сети Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

«Самое страшное, что мы не знаем правды. Мы готовы глотки друг другу перегрызть, но не знаем правды. Мы готовы обвинять, но не знаем правды. Специально нас уничтожают или домыслы это всё, мы не знаем правды», — написала Наталья З.

Многие комментаторы отметили, что в первую очередь необходимо прививать молодёжь, главную группу — переносчик вируса. Люди считают, что пожилые граждане могут пострадать от воздействия вакцины.

«Вон в Малайзии сначала молодых прививают, они больше разносят вирус, особенно бессимптомные», — считает Алла Б.

Некоторые пользователи оказались по-настоящему встревожены смертями от вакцинации в Норвегии. Люди считают необходимым обратить пристальное внимание на данные факты и что-то всё-таки с этим сделать.

«Особенно «радует» фраза, про то, что случаи не представляют тревоги, действительно, пенсионером больше или меньше, какая разница», — пишет Эльвира Т.

Нашлись и те, кто предположил, что не все смерти от вакцины Pfizer наступили по причине возникновения побочных эффектов. Люди считают, что в статистику по смертям могут попасть случайные люди, которые погибли совершенно по иным причинам.

«В статье не сказано: умерли от негативно воздействия вакцины или от сопутствующих заболеваний. Если после вакцинации человек попадёт в автомобильную аварию, тоже напишут, что «погиб после вакцины»? Впрочем, многие жалуются на разные проблемы после вакцинации. Температура и прочее. Может быть и это виновато», — поделился мнением Василий П.

Напомним, 14 января стало известно о том, что в Норвегии скончались 23 человека, которых привили вакциной от американской компании Pfizer и немецкого стартапа BioNTech.