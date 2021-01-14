Кострома, 14 января 2021, 17:37 — REGNUM Ответственные лица администрации Костромской области и аппарат регионального уполномоченного по правам ребёнка не могут установить личность автора письма на имя Владимира Путина, якобы написанного костромской девочкой.
Письмо от 7-летней Анжелики из Костромы опубликовано на сайте новостного портала Lifedd. В нём девочка жалуется президенту России Владимиру Путину на «угрозы» со стороны местных органов опеки.
Девочка утверждает, что после отказа в получении квартиры в семью её матери, воспитывающей пятерых детей, пришли представители органов опеки. Специалисты сказали, что могут забрать детей в интернат из-за жилищных условий. Ребёнок попросил журналистов не указывать её фамилию и скрыть лицо на фото из-за опасений попасть в детдом.
Однако достоверность этой информации вызывает сомнения. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Костромской области Татьяна Быстрякова, семья с подобными проблемами не обращалась к ней за помощью. К тому же специалистам не удалось установить авторов письма.
Уполномоченный по правам ребёнка посоветовала родителям девочки обратиться за помощью напрямую в специализированные органы и заверила, что если авторов письма удастся найти и проблема окажется реальной, она окажет им «содействие и поддержку» в решении жилищного вопроса.