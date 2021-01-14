Кострома, , 17:37 — REGNUM Ответственные лица администрации Костромской области и аппарат регионального уполномоченного по правам ребёнка не могут установить личность автора письма на имя Владимира Путина, якобы написанного костромской девочкой.

Карточка почтовая «Девочка пишет»

Письмо от 7-летней Анжелики из Костромы опубликовано на сайте новостного портала Lifedd. В нём девочка жалуется президенту России Владимиру Путину на «угрозы» со стороны местных органов опеки.

Девочка утверждает, что после отказа в получении квартиры в семью её матери, воспитывающей пятерых детей, пришли представители органов опеки. Специалисты сказали, что могут забрать детей в интернат из-за жилищных условий. Ребёнок попросил журналистов не указывать её фамилию и скрыть лицо на фото из-за опасений попасть в детдом.

«Наша мама многодетная. У нас 5 детей. Моя мама хотела получить квартиру, потому что нас много детей, а мы живём в комнате в коммуналке. Но в нашей России нам сказали, что вам никто не поможет, даже Путин. Потом к нам пришли органы опеки и стали нам угрожать что заберут нас в интернат. Я не понимаю, для чего тогда нужен президент, если он не помогает людям», — говорится в письме, опубликованном Lifedd.

Однако достоверность этой информации вызывает сомнения. Как пояснила корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Костромской области Татьяна Быстрякова, семья с подобными проблемами не обращалась к ней за помощью. К тому же специалистам не удалось установить авторов письма.

«Мы обратили внимание на это серьёзное и эмоциональное письмо, искали девочку по реестру многодетных семей. К сожалению, пока поиски не дали результатов — в нашем регионе семьи с 5 детьми, один из которых — девочка 7 лет с именем Анжела или Анжелика, просто нет. Сейчас проверяем все районы», — сказала Быстрякова.

Уполномоченный по правам ребёнка посоветовала родителям девочки обратиться за помощью напрямую в специализированные органы и заверила, что если авторов письма удастся найти и проблема окажется реальной, она окажет им «содействие и поддержку» в решении жилищного вопроса.