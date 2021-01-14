Санкт-Петербург, , 17:52 — REGNUM В Петербурге после спасения трех 13-летних школьниц от гибели возбудили уголовное дело по статье «доведение до покушения на самоубийство». Об этом 14 января сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

В этом ведомстве расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а, в» части 2 статьи 110 УК РФ.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление лица (лиц), причастных к совершению указанного преступления», — уточнили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

В ходе расследования уголовного дела будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя ведомства.

Напомним, 13 января в полицию обратилась мать одной из девочек, которая рассказала о подозрительном сообщении на телефон от дочери, а дома обнаружила прощальную записку. Позже в отдел обратилась мать второй девочки, которая сообщила о таком же поступке своей дочери.

Чтобы предотвратить самоубийство школьниц, полицейские обратились за помощью к коллегам из Росгвардии, а также в управление ФСБ по Петербургу и Ленобласти. Благодаря слаженным и оперативным действиям детей удалось вовремя найти.

Сейчас девочки находятся дома вместе с родителями, после осмотра врачами их жизни ничего не угрожает.

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