Бишкек, , 17:35 — REGNUM Компания Facebook удалила свыше полутысячи фейковых аккаунтов, которые занимались скоординированными манипуляциями общественным мнением в период парламентских и президентских выборов в Киргизии, пишет «Институт Медиа Полиси».

Отмечается, что одна из удаленных сетей «интернет-троллей» состояла из 193 аккаунтов, 246 страниц и 50 групп в соцсети Facebook, а также 30 аккаунтов в Instagram.

Она была активна с 2017 года и фокусировалась на продвижении президентской кампании 2017 года Сооронбая Жээнбекова (возглавлял республику с октября 2017 года по октябрь 2020 года — Прим. ИА REGNUM), параллельно критикуя его оппонентов.

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Также были удалены еще 92 аккаунта, четыре страницы, 11 групп в социальной сети Facebook и 30 аккаунтов в Instagram, которые писали в группах, управляли страницами и ставили отметку «нравится» в целях продвижения определенного контента.

Основная активность этой группы фейковых пользователей была сосредоточена на пиаре партии «Мекеним Кыргызстан» — публикации позитивных комментариев и осуждении любой критики в адрес семьи Матраимовых, а также написании негативных постов в адрес их политических оппонентов, в том числе экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

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Помимо этого оказались удалены 121 аккаунт, 46 страниц и 7 групп на Facebook, а также 41 аккаунт в Instagram за нарушение политики компании против скоординированного неавторизованного поведения.

Эта сеть использовала фейковые аккаунты, которые управляли поддельными страницами под видом реальных новостных сайтов, писали в группах и комментировали контент других людей.

ИА REGNUM напоминает, 10 января 2021 года в Киргизии прошли досрочные выборы главы государства. Центризбирком объявил победителем экс-депутата Садыра Жапарова, заявив о том, что за него проголосовали более 79% избирателей.

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