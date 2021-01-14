Монако, , 17:34 — REGNUM О госпитализации экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони 14 января сообщает Rai News 24.

Уточняется, что Берлускони госпитализирован в Монако: его в плановом порядке доставили в кардиоторакальный центр для обследования, которое продлится несколько дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлускони, которому сейчас 84 года, перенёс COVID-19 минувшей осенью. Тогда ему потребовалась госпитализация.

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