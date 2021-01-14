Кострома, , 17:18 — REGNUM В Костроме ритуальное агентство разместило баннер с призывом носить маски. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на издание «Kostroma.Today».

Рекламный банер Kostroma.today

Баннер с надписью «Берегите себя! Берегите близких! Носите маски!» и изображением мужчины в респираторе установили в микрорайоне Якиманиха в областном центре. Костромичи отнеслись к рекламе неоднозначно.

«Я не совсем поняла смысл рекламы. Это такой тонкий намек на то, что все безмасочники скоро попадут в «Небеса»?» — приводит издание слова местной жительницы.

Отметим, что это не первый пример неоднозначной рекламы похоронных услуг в Костроме. Ранее представители одной из ритуальных контор изготовили рекламу надгробий, на которые поместили фотографии политика Бориса Немцова и певицы Жанны Фриске. В 2015 году похоронную фирму Костромы оштрафовали за рекламные билборды, снабжённые надписями: «Пей, кури. Естественный отбор уже начат», «Выпей! Закури! Численность населения должна регулироваться…».