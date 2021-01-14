Симферополь, , 17:07 — REGNUM «Щелчком по носу» назвал глава республики Крым Сергей Аксёнов решение Европейского суда по правам человека по обвинениям, выдвинутым против России Украиной. Об этом он написал на странице в соцсети 14 января.

«С одной стороны, это, конечно, «щелчок по носу» международным кляузникам, врунам и провокаторам. С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией», — написал Аксёнов, отметив, что разбирательство ещё не окончено.

По мнению главы Крыма, если бы представители ЕСПЧ, а также других международных организаций были бы заинтересованы разобраться в ситуации и установить истину, то они посетили бы российский полуостров и отреагировали бы на реальные нарушения прав жителей Крыма, «причинами которых являются варварские, с признаками геноцида, блокады со стороны Украины и противоречащие европейским принципам западные санкции».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января Европейский суд по правам человека счёл недоказанным ряд обвинений Украины против России по Крыму и отклонил их — в частности, речь идёт об обвинениях в якобы убийствах мирных граждан, запугивании иностранных журналистов.