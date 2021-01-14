Рязань, , 17:09 — REGNUM Завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Рязани, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2006 году. Спустя 14 лет следователи опровергли его ложное алиби, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе регионального СК.

Компания молодых людей вечной 2006 года отправилась за город пострелять по бутылкам. В автомобиле между обвиняемым и одним из его приятелей произошла ссора. Остановившись в лесополосе вблизи села Долгинино Рязанского района, мужчины продолжили взаимные оскорбления. Обвиняемый достал из багажника охотничье ружьё, зарядил его и направил с угрозами на знакомого. Тот бросился бежать, тогда преследователь выстрелил и попал в мужчину. Второй раз преступник выстрелил в голову уже лежащему оппоненту. Убедившись, что приятель не подаёт признаков жизни, злоумышленник сбросил его тело в канаву с водой и скрылся с места преступления.

В ходе первоначального расследования, несмотря на обоснованные подозрения, следователи не смогли привлечь рязанца к ответственности — его приятели создали ложное алиби. Спустя 14 лет, собрав дополнительные доказательства и проведя повторные допросы, алиби обвиняемого было опровергнуто, а действиям лжесвидетелей дана правовая оценка.

«Попытки обвиняемого сослаться на давность произошедших событий не позволили ему уклониться от ответственности за содеянное. Под весомостью изобличающих доказательств он вынужден был признать свою вину в предъявленном обвинении», — уточнили в СК.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.