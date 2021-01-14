Симферополь, , 16:46 — REGNUM Часть Симферополя останется без водоснабжения из-за аварии вечером 14 января и до конца суток 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на ВНС «Жаворонки» с 21:00 14.01.2021 до 24:00 15.01.2021 будет ограничено водоснабжение сёл Молодежное — 1, 3, 5, п. Давыдовка, СТ «Дачник», СТ «Юбилейный», СТ «Садовод», СТ «Изумруд», пгт. Грэсовский, п. Аграрное, Дубки, микрорайоны «Верхняя Украинка», «Москольцо», «Льдозовоз», «Жигулина Роща», «Анатра», микрорайоны ул. Павленко, ул. Гоголя, ул. Калинина, ул. Толстого, ул. Дзюбанова, бул. Ленина, ул. Калинина, Ж. Жигалиной прилегающие улицы и переулки», — говорится в сообщении.

Филиал ГУП РК «Вода Крыма» рекомендует жителям сделать суточный запас воды. Кроме того, будет организован подвоз воды, места подвоза пока не называются. Жителей города также предупреждают о возможном помутнении воды после завершения работ.

Как напоминает ИА REGNUM, с августа 2020 года Симферополь получает воду по графику из-за возникшего в регионе дефицита пресной воды.