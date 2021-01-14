Симферополь, 14 января 2021, 16:46 — REGNUM Часть Симферополя останется без водоснабжения из-за аварии вечером 14 января и до конца суток 15 января. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«В связи с производством аварийно-восстановительных работ на ВНС «Жаворонки» с 21:00
Филиал ГУП РК «Вода Крыма» рекомендует жителям сделать суточный запас воды. Кроме того, будет организован подвоз воды, места подвоза пока не называются. Жителей города также предупреждают о возможном помутнении воды после завершения работ.
Как напоминает ИА REGNUM, с августа 2020 года Симферополь получает воду по графику из-за возникшего в регионе дефицита пресной воды.