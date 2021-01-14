Эльбрусский район, Кабардино-Балкария, , 16:39 — REGNUM В Кабардино-Балкарии с 14 января закрыт курорт «Эльбрус». Администрация курорта сообщила об этом на официальном сайте, указав причиной повышенную лавиноопасность.

«Уважаемые гости курорта, в целях обеспечения вашей безопасности службами курорта было принято решение о закрытии трасс 14 января в связи с высокой лавинной опасностью», — говорится в сообщении.

На курорте запрет введен не только на катание, но и на проезд на канатных дорогах — они также прекратили работу. Возобновление работы курорта будет возможно только после получения благоприятных прогнозов о погоде, отметили в администрации.

Пока, по данным МЧС, в республике до 18 января ожидаются сильные снегопады, из-за чего объявлено штормовое предупреждение. В горах выше 2500 метров существует высокая вероятность схода лавин, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий, в том числе повреждению зданий и сооружений, линий связи и электропередачи.

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