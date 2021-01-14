Варшава, , 16:37 — REGNUM Жителям Польши следует активно записываться на вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщил 14 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в Facebook.

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«Я настоятельно рекомендую всем вам принять участие в вакцинации. Давайте не только позаботимся о нашей собственной вакцинации, но и убедим других — друзей, родных, близких, насколько это важно. Польза от вакцинации в виде победы над пандемией будет только при условии, что как можно больше людей её пройдет», — говорится в сообщении.

Моравецкий также напомнил, что с 15 января начинается регистрация на вакцинацию от COVID-19. 15 января начнется регистрация на вакцинацию для лиц старше 80 лет, а также заполнение анкеты перед регистрацией для всех лиц старше 18 лет. С 22 января начнется вакцинация лиц старше 80 лет, а также регистрация лиц старше 70 лет. С 25 января начнут прививать лиц старше 70 лет.

Остальные категории населения будут привиты в феврале. В настоящее время в Польше готово к приему граждан для вакцинации 5994 пункта.

13 января уполномоченный по реализации Национальной программы вакцинации Польши Михал Дворчик заявил, что в стране с февраля планируют вакцинировать от COVID-19 по 4 миллиона человек в месяц. Согласно январскому опросу, привиться готовы 68% жителей Польши.