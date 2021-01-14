Москва, , 16:35 — REGNUM В Москве проводится ликвидация последствий снегопада, сообщили 14 января в комплексе городского хозяйства столицы.

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«Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада», — говорится в информации.

По данным столичного комплекса, минувшей ночью в городе выпало девять сантиметров снега.

В ликвидации последствий непогоды задействовано свыше 60 тыс. человек и 10 тыс. единиц техники.