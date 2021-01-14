Москва, 14 января 2021, 16:35 — REGNUM В Москве проводится ликвидация последствий снегопада, сообщили 14 января в комплексе городского хозяйства столицы.
Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели — все новости»
«Городские службы ликвидируют последствия мощного снегопада», — говорится в информации.
По данным столичного комплекса, минувшей ночью в городе выпало девять сантиметров снега.
В ликвидации последствий непогоды задействовано свыше 60 тыс. человек и 10 тыс. единиц техники.