Воронеж, 14 января 2021, 16:34 — REGNUM Создать центры реабилитации для людей, переболевших COVID-19, поручил губернатор Воронежской области Александр Гусев 14 января на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе облправительства.
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Планируется организовать работу как минимум трёх таких центров реабилитации.
В регионе на 14 января подтверждено 51 669 случаев заражения коронавирусом (+393 за последние сутки), более 1,5 тыс. человек скончались, выздоровели 46,1 тыс. человек.