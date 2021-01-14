Варшава, , 16:33 — REGNUM Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек во время пресс-конференции 14 января подвел итоги массового тестирования учителей на наличие коронавирусной инфекции. Мероприятие было проведено в рамках подготовки к постепенному переводу школ в режим очного обучения. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«В рамках массового тестирования к сегодняшнему дню в нем приняли участие более 80 тысяч учителей из разных регионов. Известны результаты у 60 тысяч. Они показывают, что коронавирусная инфекция была обнаружена только у 2% учителей», — сообщил Чарнек.

По его словам, те учителя, результаты тестирования которых дали положительный результат, не приступят к исполнению собственных обязанностей и будут находиться на карантине. «Поэтому гражданам не стоит волноваться, отводя детей в школы», — резюмировал министр.

Напомним, ученики младших классов в Польше вернутся за парты уже с понедельника, 18 января. Ученики средних и старших классов, а также студенты пока продолжат дистанционное обучение.