Осло, , 16:28 — REGNUM Власти Норвегии зафиксировали смерть 23 человек, которым была сделана прививка от коронавируса вакциной компании Pfizer, сообщает 14 января норвежское агентство лекарственных средств.

По утверждению агентства, побочные эффекты вакцины могли усилить заболевания пожилых людей, так как все летальные случаи были зарегистрированы у пациентов старше 80 лет.

«Зафиксировано 23 смертельных случая в связи с вакцинацией. На данный момент изучены 13 из них. Обычные побочные действия могли вызвать более тяжелое течение заболеваний, имевшихся у пожилых людей», — указано в сообщении.

Как отметили в агентстве, после этих случаев Институт национального здравоохранения внес несколько изменений в рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в Норвегии вакцинация началась 27 декабря, первыми были привиты обитатели домов престарелых в столице Осло.

Читайте ранее в этом сюжете: В США за сутки выявили почти 233 тыс. новых носителей коронавируса

Читайте развитие сюжета: Анатолий Шарий планирует посетить Россию для вакцинации от коронавируса