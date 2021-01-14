Воронеж, , 16:24 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 393 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 14 января. Сутками ранее сообщалось о 388 новых носителях.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

Всего в Воронежской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 51 669 человек. Выздоровели 46 124 пациента, в том числе сразу 462 человека выписаны за минувшие сутки.

За последние 24 часа в Воронежской области подтверждены смерти ещё 25 пациентов с COVID-19, всего вирус унёс жизни уже 1 522 воронежцев.