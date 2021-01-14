Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге мировой судья приговорил Эдуарда Васильева, забившего молотком и выкинувшего в мусорный бак собаку, к исправительным работам. Об этом 14 января сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Жестокое преступление произошло поздним вечером 9 сентября 2020 года в центре Петербурга. Как установили в суде, с 22:30 до 01:06 часов Васильев в гостях у своего знакомого в доме 27 по улице Достоевского распивал алкогольные напитки. В какой-то момент Васильев решил выместить накопившуюся агрессию на собаке знакомого, по кличке Рекс. Для этого он вооружился молотком и нанес животному не менее шести ударов по голове.

В результате чего собака получила оскольчатые переломы лобной кости слева и гребня черепа, теменной и затылочной кости справа, подкожную эмфизему в области затылка, обширную гематому головного мозга на уровне левой теменной и затылочной кости. Изувечив собаку, злоумышленник решил, что убил ее, и решил от трупа избавиться, выбросив животное в мусорный бак во дворе дома № 6 на улице Правды.

«Васильев вину полностью признал, — уточнили в ОПС. — Суд назначил наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства».

Отметим, что Рекса удалось спасти. Его заметили неравнодушные люди, которые отвезли собаку к ветеринарам. Вместе с тем о поступке живодёра стало известно общественности, петербуржцы за короткое время собрали для лечения животного порядка 300 тысяч рублей. Сейчас Рекс проходит реабилитацию и постепенно привыкает к своей новой будущей хозяйке.