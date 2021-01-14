Ставрополь, , 16:14 — REGNUM Праздник Крещения Господня пройдет в 2021 году в Ставропольском крае без традиционных массовых купаний. Решение о из непроведении из-за пандемии коронавируса приняли в Ставропольской митрополии.

«В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и в мире Ставропольская епархия призывает всех воздержаться от традиционного крещенского погружения в воду», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Ставропольской и Невинномысской епархии.

При этом митрополит Кирилл благословил на проведение в честь Крещения Господня богослужений с чином великого освящения воды, которые состоятся во всех храмах Ставропольской епархии 18−19 января.

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