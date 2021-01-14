Курск, , 15:59 — REGNUM В Курской области работающим гражданам 65 лет и старше, находящимся на самоизоляции, продли электронные больничные листы с 11 по 24 января и с 25 января по 7 февраля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Для оформления больничных пожилым курянам не нужно посещать поликлиники или вызывать врачей. Выплачивает пособия по временной нетрудоспособности фонд социального страхования.

Не получат больничные работающие граждане 65 лет, которые перешли на дистанционную работу или находятся в отпуске.

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