Токио, , 15:58 — REGNUM Профессиональный аниматор Элейн Ву превратил знаменитый киберспортивный матч по игре Street Fighter III: 3rd Strike в короткометражный мультфильм. Об этом 14 января сообщило издание Kotaku.

https://www.instagram.com/p/CJtwCbIj1rz/

Художник создал анимационный ролик на основе полуфинального матча чемпионата Evo 2004. В том состязании Дайго Умехара сразился с Джастином Вонгом.

Напомним, Элейн Ву — это профессиональный 2D-аниматор, проживающий во Франции. Его наиболее известной работой стал анимационный фильм «Клаус».

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