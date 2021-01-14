Тамбов, , 15:54 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 14 января.

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Всего в регионе скончались 220 человек.

Выписаны после выздоровления были 17 тыс. 868 человек, в том числе 365 — за последние сутки.

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