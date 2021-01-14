Киев, , 15:59 — REGNUM В украинских школах паника, причем не из-за карантина и удаленного обучения — в этом году большинство школ лишится права принимать на учебу старшеклассников.

Об этом сообщает сегодня, 14 января, украинское издание «Вести».

В материале отмечается, что в результате внедренной на Украине реформы ученикам после 9-го класса придется заново поступать в старшую школу, причем из существующих средних школ лишь четверть примет старшеклассников. Волнуются и учителя старшей школы, которым теперь грозят массовые сокращения.

Издание уточняет, что по задумке властей после 9-го класса школьники должны уходить учиться или в заведения системы профессионально-технического образования (бывшие ПТУ и техникумы), или в специализированные лицеи (также четверть от существующих еще школ, где дети учились в старших классах).

В распоряжение СМИ попал учебный план для одного из крупных районов Киева, согласно которому из более чем 60 существующих на данный момент общеобразовательных средних школ I, II и III ступеней, где обучались дети с 1-го до 11-го классов, в том числе специализированных, после реформы остается 15, в которых можно получить полное среднее образование.

Эксперт в области трудоустройства Татьяна Пашкина заявила в комментарии изданию, что то, что сейчас происходит со средними школами на Украине, очень похоже на навязчивую пропаганду профтехобразования, к качеству которого большие вопросы.

«У нас перекос с высшим образованием — рынку труда не нужно столько экономистов и юристов, сколько их выпускают, причем иногда желание идти учиться именно на эти специальности больше принадлежит родителям, готовым оплачивать учебу не всегда способных чад», — отметила она.

ИА REGNUM напоминает, что 17 декабря Верховная рада поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования. За предложенную кандидатуру высказалось минимальное необходимое количество депутатов — 226, причем многие в оппозиции утверждают, что голосование состоялось с нарушением норм.

Бывшая министр образования Лилия Гриневич, занимавшая этот пост при президенте Порошенко, выразила опасения относительно Шкарлета, заявив, что он высказывал опасные идеи, которые угрожают добытым достижениям и реформам предыдущих лет.

«Такое ощущение, что когда он все-таки укрепится на посту министра, многие из тех достижений и реформ от 2014 года, могут быть свернуты», — заявила Гриневич.