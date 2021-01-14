Москва, , 15:52 — REGNUM В Таиланде снова ужесточаются ограничительные меры. Правительство страны уже в девятый раз продлевает режим чрезвычайного положения — до 28 февраля 2021 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В Таиланде отменены все массовые мероприятия, закрыты 15 национальных парков Королевства, остановлена работа образовательных учреждений. Авиакомпании отменяют или переносят рейсы на более поздний срок.

Граждане, въезжающие в Таиланд, обязаны за свой счет отбыть 15-дневный карантин, что является основным препятствием для роста турпотока в страну. В АТОР отметили, что турбизнес находится сейчас в плачевном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава управления по туризму Таиланда (ТАТ) Ютасака Супасорна заявил, что иностранных туристов, ждут в стране, несмотря на пандемию коронавируса.

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