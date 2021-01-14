Черкесск, , 15:50 — REGNUM В Карачаево-Черкесию в ближайшее время поступит первая в 2021 году партия вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». До конца месяца ожидается поступление 7300 доз, сообщили 14 января в региональном оперативном штабе.

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Всего на республику распределено 17 тыс. доз вакцины, уточнили в министерстве здравоохранения региона. Для ее хранения предусмотрено специальное холодильное оборудование и осуществление контроля температурного режима на всех этапах доставки. Для этого дополнительно приобретено пять новых холодильных камер.

В целом, по оценке минздрава, республика готовка к началу массовой вакцинации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего в Карачаево-Черкесию было доставлено три партии вакцины от коронавируса. Последняя состояла из 300 доз препарата.

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