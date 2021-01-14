Тамбов, , 15:50 — REGNUM В Тамбовской области 14 января подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два больше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области зарегистрированы 19 тыс. 885 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 17 тыс. 868 пациентов, в том числе 365 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 220 человек.

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