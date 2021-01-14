Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Состояние здоровья советской и российской актрисы театра и кино, народной артистки СССР Алисы Фрейндлих улучшилось. Об этом 14 января сообщили врачи клинической больницы № 122 имени Л. Г. Соколова ФМБА РФ в Санкт-Петербурге.

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«Все хорошо, все примерно также. Улучшение есть», — приводит слова представителя медучреждения ТАСС.

При этом 8 января стало известно, что степень поражения легких у актрисы уменьшается, а 12 января — что у Фрейндлих стабильное состояние и она начала проходить физиотерапию и ЛФК.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно, что Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусной инфекцией.