Черкесск, , 15:38 — REGNUM В Карачаево-Черкесии скончался от COVID-19 фельдшер станции скорой помощи города Черкеска Герман Хирный. С первых дней пандемии коронавируса он оказывал помощь жителям республики, заразившимся этой опасной инфекцией.

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Находясь на передовой борьбы, медик заразился сам. Несмотря на все усилия его коллег в реанимационном отделении одного из ковидных госпиталей, спасти фельдшера не удалось. Ему было 50 лет. Сотрудники скорой помощи говорят о нем как о специалисте высокого профессионализма, прекрасном семьянине, верном товарище, отзывчивом человеке, пишет РИА «Карачаево-Черкесия».

Согласно данным федерального оперативного штаба на 14 января, за прошедшие сутки в Карачаево-Черкесии зафиксировано два случая летального исхода от COVID-19. Общее число скончавшихся от этой опасной болезни в регионе достигло 45 человек. Это наименьший показатель в Северо-Кавказском федеральном округе.