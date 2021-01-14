Уфа, , 15:40 — REGNUM Депутаты государственного собрания Башкирии планируют вакцинироваться от COVID-19. Об этом 14 января сообщает пресс-служба госсобрания региона.

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Сообщается, что на получение такой прививки уже записались депутаты Яков Кугубаев, Раиль Асадуллин, Ильгам Галин и Владимир Нагорный.

Председатель комитета по государственному строительству, правопорядку и судебным вопросам Владимир Нагорный считает, что получить прививку против COVID-19 является не правом, а обязанностью гражданина. Он также отметил, что друзья-врачи убедили его в том, что вакцина «Спутник V» является безвредной при соблюдении всех рекомендаций.

По словам председателя комитета по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиля Асадуллина, ему постоянно приходится встречаться с людьми, поэтому находиться в изоляции становится некорректно. Он сообщил, что принял решение о вакцинации, так как не хочет заболеть сам и быть источником болезни.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о том, что получил прививку от COVID-19, поэтому приобрел стойкий иммунитет к этой инфекции.

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