Москва, , 15:37 — REGNUM По итогам бронирования туров по России на новогодние каникулы 2021 года лидирует Краснодарский край — регион принял более 400 тыс. туристов, из них — 270 тыс. — в Сочи. Отели на Чёрном море были заполнены на 70%, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Горнолыжный комплекс Роза Хутор. Красная поляна (сс) Sergei Kazantsev

Турпоток в Крым на зимние праздники вырос на 14%, полуостров посетили почти 240 тыс. человек. Горные курорты Карачаево-Черкесии приняли 150 тыс. туристов (+15%), горнолыжный курорт Шерегеш в Кемеровской области — около 200 тыс. В Калининградской области отдохнули 53 тыс. туристов (+10%).

Значительный спад турпотока зафиксирован в Санкт-Петербурге и Москве. Объемы бронирований на новогодние каникулы упали на 76% и 83% соответственно. Также поток туристов существенно снизился в Татарии (на 10,6%, посетили 152 тыс. туристов) и Вологодской области (на 29%, 148 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в новогодние каникулы по России путешествовали около 10 миллионов человек.

Подробнее: По России в новогодние праздники путешествовали 10 млн человек