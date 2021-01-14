Ватикан, , 15:30 — REGNUM Папа Римский Франциск и его предшественник почётный папа Римский на покое Бенедикт XVI прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил 14 января глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

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Бруни не уточнил, как перенесли процедуру 84-летний понтифик и его 93-летний предшественник. Он подтвердил, что Франциск и Бенедикт XVI получили первую дозу препарата в рамках проводимой государством вакцинации.

Ранее Святой престол объявил об официальном начале вакцинации. Информация о получении вакцины понтификом появилась в ряде СМИ.

Власти Ватикана заказали 10 тыс. доз препарата компании Pfizer — BioNTech для вакцинации жителей, служащих и их родственников.

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