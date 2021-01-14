Оренбург, , 15:30 — REGNUM В Оренбургской области, согласно метеопрогнозу, в ближайшее время произойдет усиление ветра. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС по региону.

Николай Сверчков. Ямская тройка застигнутая метелью. 1881

Следите за развитием событий в трансляции: «Остаёмся зимовать: в Россию пришли аномальные холода и метели – все новости»

В ночь на 15 января преимущественно в центральных и восточных районах региона ожидается умеренный снегопад, сопровождаемый мощным ветром.

В областной Госавтоинспекции прогнозируют осложнение дорожной обстановки и рекомендуют водителям отказаться в этот период неблагоприятных погодных условий от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Также автовладельцам советуют отказаться от дальних путешествий.