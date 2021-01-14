Мапуту, , 15:37 — REGNUM В больницах столицы Мозамбика, Мапуту, в ближайшее время могут закончиться койки в отделениях интенсивной терапии для пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Radio Mozambique со ссылкой на заявление главы медицинских служб в министерстве здравоохранения Мозамбика Уссерне Иссе.

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В соответствии с заявлением, в частных больницах в Мапуту уже не осталось коек для пациентов с COVID-19. Изолятор в государственном медицинском центре Поляна-Канису уже заполнен на 90%, сказал Иссе. По его словам, в Полана-Канису и военном госпитале Мапуту можно будет добавить до 200 коек. Но если ситуация будет и дальше ухудшаться, врачам, возможно, придется выбирать, кого лечить, сказал он.

Главным приоритетом в настоящее время является соблюдение профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса, таких как регулярное мытье рук, социальное дистанцирование и ношение масок, добавил он.

С Нового года число случаев заражения коронавирусом в Мозамбике тревожно возросло. При этом 86% больных COVID-19 находятся в больницах столицу страны, Мапуту.