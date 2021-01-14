Ярославль, , 15:28 — REGNUM Департамент транспорта Ярославской области настаивает на сохранении «сквозных» маршрутов в областном центре на ближайшую перспективу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал директор департамента Сергей Кайгородов.

Автобусы в Ярославле

Как ранее сообщало ИА REGNUM, планы мэрии Ярославля отменить ряд маршрутов, соединяющих разные районы города, вызвали недовольство многих ярославцев. Городские власти обещают взамен удобную пересадку пассажиров. Но, как считают в дептрансе региона, пересадочные пункты пока к этому не готовы.

«Транспорт — это в том числе привычка человека, его биологический ритм, удобство. Мы как департамент будем вносить свои предложения в ту корректировку, которую предлагает мэрия, чтобы всё прошло безболезненно. Корректировать транспортную схему нужно, но это нужно делать поэтапно. Мы будем настаивать, чтобы магистральные маршруты, которые связывают большие районы, остались. На наш взгляд, не все пересадочные узлы соответствуют требованиям безопасности пассажиров. Скопление транспортных средств на остановочном пункте или необходимость пройти даже 200 метров в час пик может вызвать трудности. По крайней мере пока, на начальном этапе реформы, магистральные маршруты нужно оставить. Есть дублирующие маршруты, есть нерегулируемые маршруты, которые избыточны. Их нужно корректировать, но люди не должны ощутить никаких неудобств», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Кайгородов.

Обсуждение транспортной реформы проходит на рабочей группе, созданной на базе Ярославской областной думы. Между тем городские власти уже объявили конкурсы на новые маршруты, которые будут действовать с весны 2021 года.

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