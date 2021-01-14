Иваново, 14 января 2021, 15:28 — REGNUM Жители села Чернореченский Ивановского района Ивановской области остались без транспортного сообщения, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, они готовы перекрыть федеральную трассу.
«Народ готов перекрыть федеральную трассу. Помогите нам!», — цитирует IvanovoNews жителей села.
Как рассказали жители села, в населенный пункт практически прекратил ходить общественный транспорт — межмуниципальный маршрут №117, который соединяет деревню Лебяжий Луг, Иваново и село Чернореченский. Автобусы приходится ждать, по словам жителей, часами, подходит автобус переполненный.