История вопроса

Доставка грузов и пассажиров автомобильным транспортом как внутри страны, так и за ее пределами — одни из самых распространенных видов перевозок.



Обладает рядом преимуществ перед сухопутными перевозками по железным дорогам — скоростью, возможностью изменить маршрут. Недостатки — высокая стоимость при доставке грузов на больше расстояния, малый тоннаж, зависимость от погодных условий.



В России на автомобильный грузовой транспорт приходится 2/3 всех перевозок. Объем российского рынка коммерческих грузоперевозок в 2018 году вырос на 7,7%.