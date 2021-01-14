Рязань, , 15:47 — REGNUM Медаль ордена «Родительская слава» получили многодетные супруги Зоя и Сергей Харлины из Рязанской области. Государственную награду вручил им 14 января губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Супружеская пара воспитывает шестерых детей, ведут активную общественную работу. По инициативе Зои Харлиной в Рязанской области создан «Клуб счастливых семей», проходит форум «Материнство: путь к счастью».

«Надеюсь, что общественная деятельность и богатый родительский опыт Харлиных станут для многих примером, ведь дети и семья — главное в жизни», — написал на своей странице в социальной сети глава региона.

Высокой наградой супруги удостоены указом президента РФ Владимира Путина.