Рязань, 14 января 2021, 15:47 — REGNUM Медаль ордена «Родительская слава» получили многодетные супруги Зоя и Сергей Харлины из Рязанской области. Государственную награду вручил им 14 января губернатор Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Супружеская пара воспитывает шестерых детей, ведут активную общественную работу. По инициативе Зои Харлиной в Рязанской области создан «Клуб счастливых семей», проходит форум «Материнство: путь к счастью».
Высокой наградой супруги удостоены указом президента РФ Владимира Путина.