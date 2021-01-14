Санкт-Петербург, , 15:27 — REGNUM Состояние здоровья попавшей в больницу с COVID-19 артистки Алисы Фрейндлих улучшилось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА РФ в Санкт-Петербурге.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России и «британский» штамм — все новости»

«Всё хорошо, всё примерно так же. Улучшение есть», — сказали в медицинском учреждении.

Алиса Фрейндлих была госпитализирована 25 декабря 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Внучку и дочь Алисы Фрейндлих выписали из больницы